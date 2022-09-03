Унаслідок обстрілу Зеленодольської громади на Дніпропетровщині загинув 10-річний хлопчик

Унаслідок обстрілу із систем залпового вогню окупанти обтсріляли Зеленодольської громади Криворіжжя загинула людина.
Про це повідомили у Національній поліції України.
“Попередньо встановлено, що внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та постраждалі мешканці громади”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, загинув 10-річний хлопчик.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 3 вересня, російське військо атакувало Зеленодольську громаду Криворізького району.