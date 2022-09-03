Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов
Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов
Успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, – Гуменюк
Успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, – Гуменюк
​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
​Шість місяців
​Шість місяців
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
У Донецьку пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
У Донецьку пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу
Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Зеленодольської громади на Дніпропетровщині загинув 10-річний хлопчик

Пошкоджено багатоповерхівки та магазини.

Унаслідок обстрілу із систем залпового вогню окупанти обтсріляли Зеленодольської громади Криворіжжя загинула людина.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Попередньо встановлено, що внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та постраждалі мешканці громади”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, загинув 10-річний хлопчик.

Пошкоджено багатоповерхівки, магазини та декілька державних установ. Остаточна інформація щодо руйнувань, пошкоджень та потерпілих уточнюється.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 3 вересня, російське військо атакувало Зеленодольську громаду Криворізького району.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також