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Загарбники обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ

Постраждало дев'ять людей, серед постраждалих дитина.

Загарбники обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ
Ілюстративне фото
Фото: УП

Ворог обстріляв Зеленодольськ з "Ураганів". Внаслідок обстрілу постраждало дев'ять людей.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка".

"У результаті обстрілу в місті Зеленодольськ постраждало дев'ять людей, серед них 10-річний хлопчик. Усі перебувають у лікарні", - йдеться у дописі.

За інформацією оперативного угруповання військ, загарбники обстріляли Зеленодольську громаду з реактивних систем залпового вогню "Ураган" із використанням касетних снарядів. У Зеленодольську пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, об'єкти промислової інфраструктури.

Нагадаємо, кілька днів тому у Зеленодольську людей закликали залишити певні райони через обстріли росіян.

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