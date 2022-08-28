У Зеленодольську на Дніпропетровщині людей закликали залишити район дач

У Зеленодольську у Дніпропетровській області людей закликали терміново покинути усі дачі та не виходити на вулицю через обстріли російських окупантів.

Заклик опублікував голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий на своїй сторінці у Facebook.

"Жителі Зеленодольської громади! Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли знаходитись на дачному кооперативі "Отдих" – зателефонуйте їм і дізнайтесь чи все добре! Якщо ви не можете зв’язатись з ними, телефонуйте до гарячої лінії міської ради. Усім покинути дачі в місті Зеленодольськ! Терміново", – закликав Невеселий.

За його словами ніч з 27 на 28 серпня минула гучно: під обстріли потрапили промислова зона міста Зеленодольська та прикордонні території села Мар’янське та села Велика Костромка. Люди не постраждали, але є руйнування на території промзони.

Нагадаємо, що за даними ОВА, на Дніпропетровщині росіяни знову обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду, поцілили по дачному масиву та підприємству.

Також окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню місто Оріхів Запорізької області.