Відпочинок у війну: що пропонує українцям курортний Трускавець

Трускавець – відомий бальнеологічний курорт державного значення, який щороку приймав сотні тисяч відпочивальників не тільки з України, а й з багатьох країн Європи. Місто як курорт вже давно не потребує окремої реклами, путівки на літо у місцеві санаторії викуповувалися за декілька місяців до високого сезону. Але війна внесла свої жахливі корективи у життя кожного українця і боляче вдарила у тому числі й по туристичній сфері. Як пройшло літо у Перлині Прикарпаття та які надії на оксамитовий сезон, розповідають експерти медіа-проєкту “Трускавець”.

Туризм у війну

У Трускавці проживає близько 20 тисяч мешканців, з них 10% - це висококваліфікований медичний персонал, який працює у оздоровчих комплексах. Санаторіїв, пансіонатів, готелів, віл тут близько 200, не говорячи вже про приватні садиби та квартири у сучасних багатоповерхівках, яких було набудовано дуже багато в останні роки.

У минулі сезони населення Трускавця влітку за рахунок відпочиваючих збільшувалося, як мінімум, вдвічі. Як розповідає міський голова Андрій Кульчинський, на початку війни, коли українці масово евакуювалися, місто прийняло більше 40 тисяч переселенців. Невелику частину поселили у трьох школах, але переважаюча більшість все-таки жила за свій рахунок. Таким чином, наповненість санаторіїв, готелів та приватного сектору була дуже високою. Відповідно, і ціни на оренду житла – захмарними. 1-2-кімнатну квартиру у місті неможливо було знайти дешевше 500-700 грн за добу. Завдяки переселенцям у березні-квітні у місті навіть фіксувалося перевиконання бюджету.

Наприкінці весни, коли на Прикарпатті традиційно починається туристичний сезон, люди почали масово роз’їжджатися по домівках. Крім того, стало зрозумілим, що війна надовго, доходи населення впали у рази, відпустки для більшості стали недоступними. Таким чином, перші тижні літа місто було напівпустим. На краще ситуація почала змінюватися з кінця липня.

Цінова політика

Звичайно, літній сезон 2022 у Трускавці високим точно не назвеш. Завантаженість санаторіїв становить 30-40% порівняно з минулими роками. У приватному секторі ситуація краще, оскільки через війну люди економлять на здоров’ї і ресторанах, віддаючи перевагу приватним садибам, де можна готувати самостійно, прогулянкам, екскурсіям по Карпатам. Кімнати зі скромними умовами і зручностями на поверсі на 2-3 особи знайти важче всього. Ціна за добу стартує від 300 грн. Номер підвищеної комфортності з власним санвузлом і загальною кухнею можна орендувати від 500 грн. Якщо додати гарний від з вікна, свою кухню, дитячий майданчик та ландшафтний дизайн на території, то дешевше 800 грн номер не знайти.

Вартість доби у санаторії найнижчої категорії з проживанням, триразовим харчуванням і мінімальним набором оздоровчих процедур, як, наприклад, мінеральні лікувальні ванни, масаж, пиття водички буде коштувати від 1000-1200 грн. Оздоровчі комплекси VIP-класу пропонують варіанти відпочинку від 2500 грн за номер-стандарт на двох зі сніданками та користуванням басейнами, дитячими розважальними комплексами, фітнес-клубами і т.д.

Багато де пропонують знижки 20-30% при умові проживання від 10 днів або пропонують добу у подарунок.

Розваги

Інфраструктура у Трускавці функціонує, як і до війни. Бювети, масажні кабінети, знаменита лікарня Козявкіна, СПА-салони, екскурсійні бюро – усього вдосталь. Працюють усі супермаркети, магазинчики, дуже поширена вулична торгівля. На головній площі міста по вечорам проходять благодійні концерти, де збирають гроші для ВСУ. Ресторани і кафе приймають гостей до 22.00. Нічне життя під забороною, діє комендантська година.

Що буде далі

Власники готелів в оксамитовий сезон планують приваблювати туристів знижками на проживання та безкоштовними сніданками, хоча зізнаються, що на прибутки не розраховують. Зараз головне – вистояти, зберегти персонал і протриматися зиму, яку по всій країні обіцяють важкою.