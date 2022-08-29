Головне за ніч. Понеділок, 29 серпня

Бої на Донбасі, місія МАГАТЕ в дорозі, обстріли Харкова і Дніпропетровщини, нагороди до Дня Незалежності.

Уночі сирени повітряної тривоги лунали не лише на сході і півдні країни, але і в багатьох центральних областях. Луганщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Харківщина, Миколаївщина знову зазнали обстрілів.

Тим часом до Запорізької АЕС вирушила місія МАГАТЕ.

"Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги АЕС у Запоріжжі вже в дорозі. Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться цього тижня", – написав у твіттері голова агентства Рафаель Гроссі.

Район Запорізької АЕС наприкінці минулого тижня зазнав обстрілів, Україна не має повної інформації про характер спричинених пошкоджень.

“Україна проінформувала Міжнародне Агентство з Атомної Енергії (МАГАТЕ) про поновлення обстрілів протягом минулих днів містечка Запорізької Атомної станції (ЗАЕС), але зазначила, що всі системи безпеки залишаються діючими, і не відбулося підвищення рівня радіації”, – йдеться в повідомленні пресслужби МАГАТЕ.

Зазначається, що ЗАЕС отримує доступ до зовнішніх джерел електроенергії.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує основні зусилля на півдні, на Донбасі тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми. Завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА на зазначеному напрямку. Спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 47 100 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили 350 окупантів.

Найбільших втрат ворог зазнав, як і раніше, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати противника – в новині.

З 6 ранку російська армія розпочала обстріл касетними боєприпасами Київського району Харкова.

Вогонь вівся по приватному сектору, повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов у Телеграм повідомив, що постраждала одна людина: "Близько 7:00 російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по Київському району міста. Пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік. Інформація уточнюється".

Сьогодні вночі російські війська завдали ударів по Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському районах Дніпропетровщини.

"У Нікопольському поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди неушкоджені. На жаль, побільшало постраждалих через обстріл Нікополя, що стався напередодні увечері. Госпіталізований ще один чоловік. Він у важкому стані. Та атака забрала життя однієї людини, п’ятеро поранені", - написав у своєму телеграм-каналі голова ОВА Валентин Резніченко.

Президент Володимир Зеленський до Дня Незалежності нагородив понад 240 людей, зокрема волонтерів Сергія Притулу і Віталія Дейнегу, очільників МВС, МОЗ, Мінцифри, Мінінфраструктури, Мінреінтеграції, журналістів, артистів тощо.

Чиї ще прізвища є в цьому списку — в нашій новині.

ЗСУ завдали влучних ударів по пунктах управління ворога на Херсонщині. Ворог упродовж доби бив по Рівненській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській областях.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Більше інформації – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!