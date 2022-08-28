29-річний водій "Ауді" та його пасажир 28-річний полтавець надали фальшиві документи про навчання за кордоном.

Двоє чоловіків намагалися за хабар виїхати з України.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"29-річний водій "Ауді" та його пасажир 28-річний полтавець, які їхали до Польщі на пункті пропуску "Устилуг" надали фальшиві документи про навчання за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Після відмови пропуску через кордон, вони спробували надати прикордонниці хабар у розмірі $500 та 500 євро, після чого їх затримали.

Нагадаємо, що українські моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування.

Також Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня виїзд за кордон на строк до 7 днів не більше ніж десяти працівникам експортоорієнтованих компаній, у яких середня заробітна плата не менше 20 тис. гривень та відсутня заборгованість із податків та зборів перед бюджетом.