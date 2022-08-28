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Росіяни перетворили ЗАЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент, – Кулеба

“Ядерна безпека залишається головним пріоритетом України, враховуючи наше трагічне минуле”.

Росіяни перетворили ЗАЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Російські військові повинні якомога швидше залишити територію Запорізької АЕС, оскільки їхнє перебування на станції ставить під загрозу весь континент.

Про це заявив у Twitter голова української дипломатії Дмитро Кулеба.

"Протягом десятиліть ядерна безпека залишається головним пріоритетом України, особливо враховуючи наше трагічне минуле. Російські загарбники перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент", – йдеться у повідомленні.

Кулеба наголосив, що російські військові "повинні забратися з території станції, оскільки їм там нічого робити".

 

Нагадаємо, МАГАТЕ уже сформувало склад місії, яка має прибути на Запорізьку АЕС наступного тижня.

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