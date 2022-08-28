Росіяни перетворили ЗАЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент, – Кулеба

Російські військові повинні якомога швидше залишити територію Запорізької АЕС, оскільки їхнє перебування на станції ставить під загрозу весь континент.

Про це заявив у Twitter голова української дипломатії Дмитро Кулеба.

"Протягом десятиліть ядерна безпека залишається головним пріоритетом України, особливо враховуючи наше трагічне минуле. Російські загарбники перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент", – йдеться у повідомленні.

For decades, nuclear safety has remained Ukraine’s top priority, especially given our tragic past. Russian invaders turned Zaporizhzhya NPP into a military base putting the entire continent at risk. Russian military must get out of the plant — they have nothing to do there! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 28, 2022

Кулеба наголосив, що російські військові "повинні забратися з території станції, оскільки їм там нічого робити".

Нагадаємо, МАГАТЕ уже сформувало склад місії, яка має прибути на Запорізьку АЕС наступного тижня.