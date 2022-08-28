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Росія планує мобілізувати близько 90 тис. осіб, - ГУР

Моральний стан військовослужбовців РФ, які ведуть бойові дії, знижується.

Росія планує мобілізувати близько 90 тис. осіб, - ГУР
Фото: EPA/UPG

РФ планує мобілізувати близько 90 тисяч військових, однак це відбувається на тлі поширення панічних настроїв у великих містах.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє пресслужба ГУР.

За його словами, Росія використовує різні підходи, зокрема, залучає «добровольчі» та резервні батальйони, а також батальйони так званого «Боевого армейского резерва страны» (БАРС), які російське командування наразі комплектує в кожному військовому окрузі.

Однак Скібіцький додав, що сьогодні РФ має значні проблеми в комплектуванні збройних сил.

«Час спливає, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе мобілізація більшої кількості осіб в РФ? Мабуть, все ж таки ні», - вважає він.

Скібіцький підкреслив, що моральний стан військовослужбовців РФ, які ведуть бойові дії, знижується. Також зменшується кількість охочих на контракт до лав ЗС РФ.

«Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну», – заявив Скібіцький.

Нагадаємо, що через виснаження людського ресурсу "неблагополучних" регіонів РФ, у Кремлі розпорядилися розпочати мобілізацію в центральних областях: Московській та Ленінградській.

В ГУР також повідомляли, що військовий контингент Росії, розміщений в Казахстані, відмовляється повертатися до місць постійної дислокації. Солдати не хочуть воювати в Україні.

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