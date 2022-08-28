В окупованому Криму затримали чоловіка: заспівав пісню “Ой у лузі червона калина”

У тимчасово окупованому Севастополі “правоохоронні органи” затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню “Ой у лузі червона калина”.

Про це повідомляє видання qirim.news.

“У тимчасово окупованому Севастополі "правоохоронні органи" затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню “Ой у лузі червона калина”, – йдеться у повідомленні.

Загарбники хвалилися тим, що затримання чоловіка провели жорстко, уклавши його обличчям вниз на асфальт. Щоб підняти “бунтівника” із землі, один із силовиків тягнув його за волосся.

Чоловіка вдалося вичислити за допомогою відео з камер спостереження, на які потрапило його авто, а також акаунтів у соцмережах. На своїй сторінці в Instagram затриманий раніше висловлювався проти російської окупації Криму.

Нагадаємо, українські кіберактивісти зламали кримське телебачення і запустили відео з Володимиром Зеленським.