РФ наказала засекречувати факти вибухів на військових обʼєктах в Криму

Росія наказала засекречувати факти вибухів на військових обʼєктах окупованого Криму. Якщо інформація стане відома, окупанти будуть розповідати про недбальство посадових осіб, прізвища яких вже встановлені.
Про це повідомили у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.
За даними розвідки, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових обʼєктах.
Тим часом тисячі росіян намагаються виїхати з окупованого Криму після серії вибухів на військових обʼєктах.
Нагадаємо, "детонація боєприпасів" на військових обʼєктах у Криму посилилась з 9 серпня. Тоді вибухнула техніка на базі окупантів біля Новофедорівки. Після цього вибухи лунали в Джанкойському районі, у Сімферопольському районі, на військовому аеродромі Бельбек, у Севастополі біля бази Чорноморського флоту, біля Євпаторії і знову в Севастополі.
За тиждень було близько 27 вибухів. Мапу обʼєктів, де це відбувалось, створили активісти.