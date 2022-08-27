РФ наказала засекречувати факти вибухів на військових обʼєктах в Криму

У разі витоку інформації будуть карати визначених осіб.

Росія наказала засекречувати факти вибухів на військових обʼєктах окупованого Криму. Якщо інформація стане відома, окупанти будуть розповідати про недбальство посадових осіб, прізвища яких вже встановлені.

Про це повідомили у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

За даними розвідки, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових обʼєктах.

Тим часом тисячі росіян намагаються виїхати з окупованого Криму після серії вибухів на військових обʼєктах.

Нагадаємо, "детонація боєприпасів" на військових обʼєктах у Криму посилилась з 9 серпня. Тоді вибухнула техніка на базі окупантів біля Новофедорівки. Після цього вибухи лунали в Джанкойському районі, у Сімферопольському районі, на військовому аеродромі Бельбек, у Севастополі біля бази Чорноморського флоту, біля Євпаторії і знову в Севастополі.

За тиждень було близько 27 вибухів. Мапу обʼєктів, де це відбувалось, створили активісти.