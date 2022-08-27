ЗСУ знищили вузол зв’язку окупантів у Дудчанах на Херсонщині
ЗСУ знищили вузол зв’язку окупантів у Дудчанах на Херсонщині
​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим
​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
Все по 10%: нова версія податкової реформи
Все по 10%: нова версія податкової реформи
На проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку
На проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
ППО. Дивись угору
ППО. Дивись угору
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ наказала засекречувати факти вибухів на військових обʼєктах в Криму

У разі витоку інформації будуть карати визначених осіб. 

РФ наказала засекречувати факти вибухів на військових обʼєктах в Криму
Фото: Кримськотатарський ресурсний центр

Росія наказала засекречувати факти вибухів на військових обʼєктах окупованого Криму. Якщо інформація стане відома, окупанти будуть розповідати про недбальство посадових осіб, прізвища яких вже встановлені.

Про це повідомили у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

За даними розвідки, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових обʼєктах. 

Тим часом тисячі росіян намагаються виїхати з окупованого Криму після серії вибухів на військових обʼєктах.

Нагадаємо, "детонація боєприпасів" на військових обʼєктах у Криму посилилась з 9 серпня. Тоді вибухнула техніка на базі окупантів біля Новофедорівки. Після цього вибухи лунали в Джанкойському районі, у Сімферопольському районі, на військовому аеродромі Бельбек, у Севастополі біля бази Чорноморського флоту, біля Євпаторії і знову в Севастополі.

За тиждень було близько 27 вибухів. Мапу обʼєктів, де це відбувалось, створили активісти. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також