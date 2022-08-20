Сьогодні о 8:20 ранку в окупованому Криму в районі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі пролунав сильний вибух.

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Зазначається, що о 8:56 у Севастополі безпілотник влетів у дах будівлі штабу Чорноморського флоту Росії.

Фото: Рефат Чубаров у Facebook

О 9:05 Гауляйтер Севастополя Розвожаєв повідомив: “Знаходжуся в штабі флоту. 25 хвилин тому до даху прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає".

“Але ми чекаємо на підтвердження незалежними джерелами”, – написав Чубаров.

Нагадаємо, у серпні в окупованому Криму відбулася серія вибухів на військових аеродромах, які супроводжувалися пожежами і детонацією боєприпасів.

Учора ввечері біля Євпаторії пролунали вибухи. В кримських пабліках писали про "роботу ППО".

18 серпня на території військового аеродрому Бельбек лунали гучні вибухи. У той же день у Бєлгородській області РФ, що неподалік від кордону з Україною, загорівся склад з боєприпасами.

16 серпня пролунали вибухи на військовій авіабазі в кримському селищі Гвардійське (Сімферопольський район).

9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки.