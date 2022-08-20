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Учора ЗСУ відбили сім атак ворога на Донбасі і не допустили жодного прориву

Російські війська не полишають своїх намірів захопити Луганську й Донецьку області.

Учора ЗСУ відбили сім атак ворога на Донбасі і не допустили жодного прориву
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Саме зараз бойові дії тривають поблизу чотирьох населених пунктів на межі цих областей.

Про це повідомляє у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Згідно з повідомленням, окупанти на фронті по декілька разів на день наступають одночасно з різних сторін.

"Вчора ворог організовував наступ на різних напрямках, намагався просунутися на декілька сотень метрів, але наші бійці надали йому жорстку відсіч. Уночі росіяни поновили свої наміри – українські захисники тримають оборону", – йдеться у повідомленні.

За його словами, загалом Збройні сили 19 серпня відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту, не допустивши жодного прориву.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Також двічі російські військові атакували з повітря, випустили п’ять ракет по населених пунктах та наших укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи.

"Ствольна та реактивна артилерія ворога не припиняє обстрілів. Лише за минулу ніч він 12 разів намагався завдати вогневого впливу із цього озброєння", – розповів Гайдай.

 

Нагадаємо, вчора ворог безуспішно наступав на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському і Авдіївському напрямках. Окупанти відмовляються брати участь у бойових діях. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами.

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