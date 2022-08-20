Росіяни вбили сімох мирних жителів Донецької області

Минулої доби російські військові вбили сімох цивільних, ще понад десятеро людей отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 19 серпня росіяни вбили сімох мирних жителів Донбасу: чотирьох – у Бахмуті, одного – у Дружбі, одного – у Костянтинівці та одного – у Північному. Ще 13 людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 751 людина, ще 1 941 було поранено. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора ворог безуспішно наступав на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському і Авдіївському напрямках. Окупанти відмовляються брати участь у бойових діях. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами.