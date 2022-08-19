Вже 177 днів – такий час, коли звіт про події в Україні має значення для всього континенту.

Українські дипломати, наші партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень”, - повідомив Зеленський.

Він додав, що сьогодні слід звернути увагу і на інший аспект російського шантажу в галузі енергетики. Знову обмежується постачання газу в Німеччину через перший “Північний потік” і знову звучать абсурдні заяви про те, що нібито можна щось компенсувати через “Північний потік – 2”. Ці “потоки” потрібні Росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно.

“Що довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності. І що швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із Росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими”. - зазначив президент.

Зеленський розповів, що сьогодні відбувся дуже важливий візит в Україну представників Асоціації європейських міст Eurocities на чолі з міським головою Флоренції. Ця Асоціація об’єднує мерів понад 150 міст Європи, ще представників десятків міст-партнерів.

“Співпрацюватимемо з ними безпосередньо – українські міста й громади з європейськими містами й громадами.

Ключове питання – це, звісно, відбудова наших міст. Сьогодні підписали відповідний меморандум. Але не тільки це буде предметом нашої важливої співпраці. Сучасний розвиток будь-якої країни – це передусім розвиток міст, створення у містах нових можливостей та інституцій, це обмін досвідом між містами та міськими інституціями. А отже, це нові робочі місця, більший соціальний капітал і вищий рівень безпеки для людей. З українського боку суб’єктом відносин з Асоціацією європейських міст буде наш Конгрес місцевих та регіональних влад. Я хочу запевнити, що кожне місто нашої держави отримає користь від цього. Ми зацікавлені в сталому розвитку по всій території України – і так буде. Без будь-яких винятків”, - наголосив Володимир Зеленський.

Президент України звернувся до мешканців усіх наших міст, які зазнають постійних жорстоких обстрілів з боку Росії:

“Харків, Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області... Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається. І обов’язково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах. Слово “руїни” ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде”, - підсумував президент Зеленський.

Нагадаємо, США вважають, що якщо президент Росії Путін буде присутнім на саміті G20 на Балі, президент України Володимир Зеленський також повинен взяти участь у заході.