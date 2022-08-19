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Україна підписала меморандум з Euroсities для підтримки відбудови своїх міст

Асоціація планує згуртувати понад 200 великих міст Європи для реалізації проєктів реконструкції.

Україна підписала меморандум з Euroсities для підтримки відбудови своїх міст
Фото: ОПУ

Нині голова президії Конгресу місцевих та регіональних влад, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і президент Асоціації європейських міст, мер Флоренції Даріо Нарделла підписали Меморандум про взаєморозуміння для підтримки сталої відбудови українських міст.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Меморандум підписали за підсумками зустрічі Президента України Володимира Зеленського з представниками Euroсities на чолі з Даріо Нарделлою.

Фото: ОПУ

"Ми хочемо розпочати цю співпрацю якомога швидше, створити найбільшу програму взаємодії між містами, яку ми коли-небудь бачили в історії Європи", – сказав Нарделла.

За його словами Euroсities готова поділитися експертним досвідом задля відбудови українських міст, які зазнали руйнувань від нападу Росії.

Як ідеться в тексті Меморандуму, мери та лідери європейських і українських міст засуджують російську війну, закликають до негайного виведення військ РФ і відновлення миру. Також підписанти прагнуть об’єднати зусилля, щоб забезпечити швидку і сталу відбудову українських міст.

Фото: ОПУ

Асоціація планує згуртувати понад 200 великих міст Європи, які солідарні з українськими містами-побратимами, щоб реалізувати проєкти реконструкції, а також об’єднати ресурси, найкращі практики й надати допомогу в пошуку фінансування ЄС.

Тим часом Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України має надати перелік відповідних критичних проєктів відбудови українських міст, забезпечити зручний і прозорий механізм їхнього фінансування і сприяти просуванню законодавчих ініціатив, необхідних для відбудови.

Для цих цілей створять спільну робочу групу, до складу якої увійдуть представники Eurocities і Конгресу місцевих та регіональних влад. Вона буде контролювати розробку та реалізацію ініціативи й забезпечувати координацію, зокрема - з Європейським альянсом міст і регіонів для України.

Меморандум починає діяти від завтра, 20 серпня. Його оцінюватимуть та оновлюватимуть щороку.

Нагадаємо, план відновлення України оцінюється в $750 млрд.

За словами радника керівника Офісу Президента Тимофія Милованова, наша держава вже зараз потребує мінімум $17 млрд для швидкого відновлення.

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