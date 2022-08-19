Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
У шести областях України оголосили штормове попередження
У шести областях України оголосили штормове попередження
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
ГоловнаСуспільствоВійна

Путін погодився направити місію МАГАТЕ на ЗАЕС, – Єлисейський палац

Деталі розгортання цієї місії будуть обговорені найближчим часом.

Путін погодився направити місію МАГАТЕ на ЗАЕС, – Єлисейський палац
Фото: EPA/UPG

Президент Російської Федерації Володимир Путін погодився направити на Запорізьку АЕС експертів МАГАТЕ.

Про це повідомляє сайт Єлисейського палацу.

Зазначається, що сьогодні президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ.

"Президент ще раз підкреслив свою заклопотаність ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки, і висловився за якнайшвидше направлення на майданчик місії експертів МАГАТЕ, в умовах погоджених Україною і ООН. Президент Російської Федерації повідомив президента Республіки про свою згоду на розгортання цієї місії і зазначених способів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями вони обговорять деталі розгортання цієї місії.

 

Нагадаємо, сьогодні у ході переговорів президентів Франції і РФ були порушені питання Запорізької АЕС та війни на території України. Як повідомив сайт Кремля, сторони наголосили на важливості спрямування місії МАГАТЕ до станції.

Путін нібито заявив про готовність запросити експертів ООН й Червоного Хреста до слідчого ізолятора в Оленівці, де в результаті російського теракту загинули українські військовополонені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також