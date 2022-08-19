Путін погодився направити місію МАГАТЕ на ЗАЕС, – Єлисейський палац

Президент Російської Федерації Володимир Путін погодився направити на Запорізьку АЕС експертів МАГАТЕ.

Про це повідомляє сайт Єлисейського палацу.

Зазначається, що сьогодні президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ.

"Президент ще раз підкреслив свою заклопотаність ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки, і висловився за якнайшвидше направлення на майданчик місії експертів МАГАТЕ, в умовах погоджених Україною і ООН. Президент Російської Федерації повідомив президента Республіки про свою згоду на розгортання цієї місії і зазначених способів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями вони обговорять деталі розгортання цієї місії.

Нагадаємо, сьогодні у ході переговорів президентів Франції і РФ були порушені питання Запорізької АЕС та війни на території України. Як повідомив сайт Кремля, сторони наголосили на важливості спрямування місії МАГАТЕ до станції.

Путін нібито заявив про готовність запросити експертів ООН й Червоного Хреста до слідчого ізолятора в Оленівці, де в результаті російського теракту загинули українські військовополонені.