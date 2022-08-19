Перелік МінТОТ: в Україні вже 323 громади перебувають у зоні бойових дій, оточенні або під російською окупацією

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, які розташовані у районах проведення бойових дій, оточенні або перебувають у тимчасовій окупації. У порівнянні з липнем кількість зросла на 9 ОТГ.
Про це йдеться на сайті МінТОТ.
Станом на 17 серпня таких громад уже налічується 323 у дев'яти областях України.
Це територіальні громади:
- Донецької (66),
- Харківської (56),
- Дніпропетровської (9),
- Луганської (37),
- Запорізької (54),
- Херсонської (49),
- Миколаївської (26),
- Сумської (21),
- Чернігівської (5) областей.
У порівнянні з липневим переліком, побільшало на п'ять ОТГ в Харківській області, на 3 - у Дніпропетровській, по одній - у Миколаївській та Сумській областях. На одну громаду поменшало в Запорізькій області - з 55 до 54.
Ознайомитися з оновленим списком можна на порталі міністерства.
Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави, - наголосили в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, у липні кількість ОТГ в зоні бойових дій, оточенні або окупації становила 314.