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Перелік МінТОТ: в Україні вже 323 громади перебувають у зоні бойових дій, оточенні або під російською окупацією

На основі цих даних внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Перелік МінТОТ: в Україні вже 323 громади перебувають у зоні бойових дій, оточенні або під російською окупацією
Фото: Пресцентр ЗСУ

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, які розташовані у районах проведення бойових дій, оточенні або перебувають у тимчасовій окупації. У порівнянні з липнем кількість зросла на 9 ОТГ.

Про це йдеться на сайті МінТОТ.

Станом на 17 серпня таких громад уже налічується 323 у дев'яти областях України.

Це територіальні громади:

  • Донецької (66), 
  • Харківської (56), 
  • Дніпропетровської (9), 
  • Луганської (37), 
  • Запорізької (54), 
  • Херсонської (49), 
  • Миколаївської (26), 
  • Сумської (21), 
  • Чернігівської (5) областей. 

У порівнянні з липневим переліком, побільшало на п'ять ОТГ в Харківській області, на 3 - у Дніпропетровській, по одній - у Миколаївській та Сумській областях. На одну громаду поменшало в Запорізькій області - з 55 до 54.

Ознайомитися з оновленим списком можна на порталі міністерства.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави, - наголосили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, у липні кількість ОТГ в зоні бойових дій, оточенні або окупації становила 314.

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