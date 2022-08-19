Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Перехоплення ГУР: "Мы тут все останемся", - окупант
Перехоплення ГУР: "Мы тут все останемся", - окупант
У шести областях України оголосили штормове попередження
У шести областях України оголосили штормове попередження
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
ГоловнаСуспільствоВійна

Генеральний секретар ООН відвідав Одесу

Антоніу Гутерреш перевірив, як працює “зерновий коридор”.

Генеральний секретар ООН відвідав Одесу
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 19 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Одеси, щоб ознайомитись із ситуацією в місті та морському порту, звідки “зерновим коридором” виходять каравани суден із продовольством.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Уперше в історії генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш завітав до Одеси”, – сказав Братчук.

В Одесі Гутерреш продовжив перемовини з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, в яких також взяли участь очільник Одеської ОВА Максим Марченко, мер Одеси Геннадій Труханов та інші посадовці. Обговорювалася робота “зернового коридору” для експорту української агропродукції з трьох портів: “Чорноморськ”, “Одеса” та “Південний”.

 

Нагадаємо, 17 серпня Антоніу Гутерреш прибув до Львова. Учора у Львові відбулися переговори президентів України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша. Зустріч тривала 40 хвилин і була закрита для представників ЗМІ.

За підсумками зустрічі Володимир Зеленський заявив про те, що переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також