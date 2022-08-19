Сьогодні, 19 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Одеси, щоб ознайомитись із ситуацією в місті та морському порту, звідки “зерновим коридором” виходять каравани суден із продовольством.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Уперше в історії генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш завітав до Одеси”, – сказав Братчук.

В Одесі Гутерреш продовжив перемовини з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, в яких також взяли участь очільник Одеської ОВА Максим Марченко, мер Одеси Геннадій Труханов та інші посадовці. Обговорювалася робота “зернового коридору” для експорту української агропродукції з трьох портів: “Чорноморськ”, “Одеса” та “Південний”.

Нагадаємо, 17 серпня Антоніу Гутерреш прибув до Львова. Учора у Львові відбулися переговори президентів України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша. Зустріч тривала 40 хвилин і була закрита для представників ЗМІ.

За підсумками зустрічі Володимир Зеленський заявив про те, що переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну.