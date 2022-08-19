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Кримські колаборанти можуть помʼякшити собі вирок, якщо нададуть цінну інформацію про техніку і обʼєкти Росії, – Данілов

Секретар РНБО наголосив, що покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією є в порядку денному. 

Кримські колаборанти можуть помʼякшити собі вирок, якщо нададуть цінну інформацію про техніку і обʼєкти Росії, – Данілов
Фото: скріншот відео

Кримські колаборанти і зрадники можуть помʼякшити свої судові вироки, якщо нададуть силам оборони України цінну інформацію про військові обʼєкти і техніку на території АРК.

Про це в твіттер повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, додавши лінк на офіційний телеграм-канал СБУ.

"Крим – суверенна територія України. Питання порядку денного – покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією", – написав Данілов. 

Нагадаємо, вчора в Криму линули вибухи в районі військового аеродрому Бельбек. До того вибухи були на базі ПВК окупантів біля Новофедорівки, також на складі у Джанкойському районі та неподалік Сімферополя. 

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