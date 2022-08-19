Місцеві мовні програми – наступальна зброя проти ворога

Повномасштабна війна росії проти України утверджує геополітичний Рубікон “свій-чужий”. Російські військові терористи, торуючи злочинний шлях проти людяності, випалюють українські міста і села, знищують університети та лікарні, обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури та, зокрема, атомні електростанції .

Фото: EPA/UPG

За цей час кожен переконався: справжня мета варварів – не тільки знищити нашу державу, ідентичність, людей. Російські злочинці марять хворими ідеологемами підкорити світ. Уповільнене російщення, а це – підкуп світових політиків та медіа, кібератаки та інформаційна пропаганда, залякування і шантаж, фінансування тероризму та “п’ятої колони” – неприховані елементи ураження сучасних демократій.

Останнім часом українська мова стала реальною зброєю. Її чутно на кожному міліметрі української землі. Державна стала не лише мовою визначених законом сфер, а такою ж внутрішньою потребою, як повітря, свобода, гідність для кожного громадянина.

Процес утвердження і популяризації української мови як державної на рівні місцевих громад України триває по-різному, але з достатнім рівнем усвідомлення та відповідальності.

Ще рік тому я ініціював місцеві програми сприяння і розвитку української мови як державної. Черкащина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, а також Ніжин, Тернопіль, Хуст, Чернівці, Мелітополь, Дніпро – пишаюся вами. Ви серед перших, хто вибудував мовні кордони на українських рубежах. Помітні й нові заяви багатьох інших громад Одеської, Львівської, Закарпатської, Житомирської, Полтавської, Вінницької, Тернопільської, Сумської, Миколаївської, Чернігівської, Волинської, Івано-Франківської, котрі цементують реальні мури майбутніх мовних програм.

Місцева влада усвідомлює, що в нашій історії боротьби проти російських військових злочинців мова має надпотужне значення. Тому така проста дія, як перехід на українську в усіх сферах суспільного життя, сприяння її опануванню, контроль за її дотриманням у визначених законом сферах гострить нашу головну зброю проти “русского міра”. Тож місцеві програми з розвитку та популяризації державної мови – системний механізм гартування українського духу.

Українська мова, мужність і відвага ЗСУ, високоточні гармати – наша наступальна зброя як запорука нашої перемоги та цивілізаційного поступу.