Економічний фронт: ситуація в економіці та на фінансових ринках України

Експорт зернових з України зростає. За даними Держмитслужби у липні українські експортери поставили на зовнішні ринки близько 2,7 млн тонн зернових, що майже втричі перебільшує показники квітня (948 тис тонн). Основними експортними культурами є кукурудза (майже 1,8 млн тонн у липні) та пшениця (658 тис тонн). Водночас через обмежену пропускну спроможність портів Чорного моря та складність логістики через західний кордон України, обсяги експорту зернових у 2022/2023 МР поступаються минулорічним майже удвічі – за відповідний період 2021/2022 МР обсяг експорту зерна з України становив майже 5 млн тонн.

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Характерно, що зусилля Уряду України спрямовані саме на продовження іноземними партнерами квот на вивіз продукції для України та розширення числа країн-торговельних партнерів. Зокрема, 16 серпня балкер із 23 тис. тонн пшениці, зафрахтований Світовою продовольчою програмою ООН, був спрямований до Ефіопії (порт Джибуті). У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 17 суден із 475 тис. тонн із продовольством вирушили із українських портів.

Окрім того, Уряд працює над підтримкою переробного сектору, щоб забезпечити збільшення частки продукції з доданою вартістю у експорті аграрної продукції. Для цього запущено державну програму надання грантів на облаштування та модернізацію переробних підприємств – до 8 млн грн. Нею можуть скористатися і виробники сільськогосподарської продукції. Також у межах системної політики підтримки аграрного сектору 12 серпня Урядом було запущено онлайн-платформу для прямої взаємодії держави та агровиробників – Державний аграрний реєстр. За три дні зареєструвалося 1,5 тисячі фермерів.

Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону з розміщення ОВДП, який відбувся 16.08.2022, Міністерством фінансів було залучено до державного бюджету лише 71,5 млн. гривень, що є найменшим значенням тижневих розміщень з початку широкомасштабних воєнних дій. При цьому дохідність державних запозичень за відповідними строками залишалася незмінною порівняно із попередніми розміщеннями. Характерно, що попит на державні цінні папери спостерігався у сегменті 1-річних ОВДП, проте очікувана інвесторами дохідність за ними становила до 20% річних, що суттєво перевищувало граничну дохідність останніх розміщень – 14%.

З урахуванням планових погашень за плинний тиждень обсяг ОВДП в обігу скоротився на 655 млн. гривень, передусім за рахунок зменшення обсягу ОВДП в портфелях банків (-2,5 млрд. гривень). Натомість із відкриттям вторинного ринку «невійськових» ОВДП дещо збільшили свої вкладення в ОВДП юридичні та фізичні особи (+0,6 та +0,4 млрд. гривень за тиждень відповідно), а також нерезиденти (+0,7 млрд. гривень). Загалом, за розрахунками Національного банку, з початку повномасштабної війни в Україні обсяг сплачених Урядом України коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 43,7 млрд. гривень перевищив обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП. Зокрема, у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2 850,5 млн грн; у травні – 411,0 млн грн; у червні – 20 997,2 млн грн; у липні – 17 095,7 млн грн; з початку серпня – 13 011,9 млн грн.

При цьому, Верховна Рада України минулого тижня схвалила зміни до держбюджету на 2022, якими збільшила видатки загального фонду держбюджету на 270,2 млрд грн з метою зміцнення обороноздатності за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень, збільшивши їх з 523,9 млрд грн до 794,1 млрд гривень. Додаткові видатки загального фонду державного бюджету будуть спрямовані на національну безпеку та оборону – 269,5 млрд грн; мобілізаційну підготовку галузей національної економіки України – 10,3 млн грн; поповнення резервного фонду державного бюджету – 715,7 млн гривень.

Валютний ринок

На міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжує перевищувати її пропозицію. Минулого тижня чистий попит клієнтів на іноземну валюту збільшився на 10% порівняно із попереднім тижнем. Це визначало збільшення продажу іноземної валюти Національним банком до 522 млн. доларів США за тиждень (порівняно із 490 млн. доларів США тижнем раніше), хоча чистий обсяг інтервенцій НБУ дещо скоротився, зважаючи на придбання Національним банком минулого тижня 93 млн. доларів США.

Фінансовий сектор

За оперативними даними Національного банку обсяг гривневих кредитів, наданих банками корпоративному сектору у липні скоротився на 0,4%, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 3,0%. Також продовжує скорочуватися кредитування сектору домашніх господарств – на 2,6% за місяць у гривні та 2,0% в іноземній валюті. Гривневе фондування банків у липні скоротилося за рахунок зменшення залишків коштів компаній в банках (-5,6%), яке перевищило зростання депозитів населення (+0,7% за місяць). Натомість в умовах пожвавлення експорту обсяг валютних депозитів в банках залишався сталим – скорочення валютних депозитів населення (на 1,9% за місяць) було компенсоване збільшенням залишків валютних коштів на рахунках підприємств (+1,3% за місяць).

Процентні ставки за новими депозитами у липні зростали як за гривневими коштами (+0,6 в. п. у секторі нефінансових корпорацій, +1,5 в. п. за депозитами фізичних осіб), так і за валютними (+0,4 в. п. та +0,2 в. п. відповідно). Водночас вартість нових гривневих кредитів навіть дещо знизилася порівняно із червнем (на 0,5 в. п. для корпорацій та на 0,4 в. п. для населення).

Значення показників достатності капіталу банків у липні залишалися на рівні, що перевищує нормативні значення: 17,1% для регулятивного та 11,5% для основного капіталу банків. Банки також продовжують виконувати нормативи ліквідності та кредитних ризиків. Водночас невизначеність, пов’язана із динамікою воєнних дій та їх впливом на життєздатність клієнтів банків, все ще не дозволяє повною мірою оцінити вплив війни на якість кредитного портфелю та капітал банків.

Підтримці кредитної активності банків сприяє державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», на умовах якої минулого тижня банками було видано 271 пільговий кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Загальний обсяг кредитів виданих за програмою з початку широкомасштабних воєнних дій на території України становив перевищив 46 млрд. гривень, більшість з яких було видано на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.