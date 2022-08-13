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Зеленський: з українських портів вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн

На борту – майже півмільйона тонн агропродукції.

Зеленський: з українських портів вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн
Експорт зерна
Фото: міністерство інфраструктури

З українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. 

Про це повідомив у сьогднішньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку”, – зазначив він.

Зеленський зауважив, що це вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи і дало певну надію на спокій країнам – споживачам нашої агропродукції. А в перспективі – допоможе повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного.

“Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів”, – додав президент.

Він повідомив, що за неповних два тижні з трьох українських портів – “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць.

Зеленський нагадав про прибуття першого корабля під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН – це постачання зерна зокрема для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом. Зараз судно готується до відправлення з порту “Південний”.

Нагадаємо, сьогодні з українського порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з українським продовольством: "FULMAR S" під прапором Барбадосу з 12 тисячами тонн кукурудзи і "THOE" під прапором Маршаллових островів з 3 тисячами тонн насіння соняшнику.

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