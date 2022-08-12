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Поліцейські застрелили озброєного чоловіка, який намагався потрапити в будівлю ФБР. Він може бути причетним до штурму Капітолію

Правоохоронці перевіряють його на причетність до екстремістського угруповання Proud Boys.

Поліцейські застрелили озброєного чоловіка, який намагався потрапити в будівлю ФБР. Він може бути причетним до штурму Капітолію
Будівля ФБР у Цинциннаті
Фото: FBI

Правоохоронці застрелили озброєного чоловіка в бронежилеті, який намагався потрапити в офіс ФБР у Цинциннаті. Протистояння з ним тривало кілька годин і завершилося стріляниною.

У заяві ФБР зазначили, що чоловік намагався увійти в приміщення для огляду відвідувачів і активував цим сигналізацію. Про це пише Washington Post.

За словами лейтенанта дорожнього патруля штату Нантана Денніса, після цього чоловік намагався втекти на білому Ford Crown.

Зрештою авто втікача зупинилось у сільській місцевості. Правоохоронці намагались вести з ним перемовини, але він відмовився йти на співпрацю і направив на поліцейських пістолет. Після цього його застрелили. 

Державні і федеральні чиновники відмовились розголошувати деталі про чоловіка, однак джерела журналістів стверджують, що це Рікі Шиффер. Агенти розслідують його можливий звʼязок з екстремістськими формуваннями, зокрема Proud Boys – угрупованням, лідери якого звинувачуються в участі в організації нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Імʼя Шиффера використовується на кількох платформах соцмереж. Людина з цим імʼям розповідала про своє перебування в Капітолії 6 січня. На платформі Truth Social, створеній експрезидентом Дональдом Трампом, обліковий запис з імʼям Шиффера оприлюднив повідомлення, що збігалося в часі зі спробою потрапити до ФБР.

"Ну, я думав, що зможу пробити куленепробивне скло, але не зміг. Якщо ви не отримаєте від мене сповіщень, то це правда, що я намагався атакувати ФБР, і це означатиме, що мене або видалили з Інтернету, або ФБР спіймало мене, або надіслало звичайних копів", – йшлося в дописі. 

Тепер цей обліковий запис видалено. 

Нагадаємо, цього тижня ФБР прийшло з обшуком до маєтку Трампа. Правоохоронці шукали документи, які Трамп міг незаконно вивезти з Білого дому. 

За даними Washington Post, ФБР прагнуло знайти секретні документи, пов’язані з ядерною зброєю.

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