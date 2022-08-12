Надзвичайна злива стала причиною загибелі вже 13 мешканців Сеула

Деякі мешканці столиці загинули через те, що не змогли вибратися зі своїх затоплених квартир, розташованих у підвальних приміщеннях.

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок рекордно сильної зливи в Сеулі та довколишній провінції. Цей дощ – найсильніший для столиці Південної Кореї за останні 100 років.

Злива призвела до паводків в низинних районах на півдні від ріки Хан, пише CNN.

Одна родина загинула через те, що опинилась у пастці у власному домі. Через тиск води двоє жінок і дівчина-підліток не змогли відкрити двері затопленого будинку. Це загострює проблему проживання у так званих будинках банджиха – часто тісних підвальних квартирах.

Сеул пообіцяв переселити деяких із найменш заможних родин з такого типу квартир.

"У майбутньому в Сеулі підвальні та наполовину підвальні приміщення не будуть дозволені для використання в житлових цілях", – заявила міська влада Сеула.

Нагадаємо, аномальний дощ розпочався в столичному регіоні Південної Кореї вночі понеділка. За даними Корейського метеорологічного управління (КМУ), в південній частині Сеула випало понад 100 мм опадів за годину, а в деяких районах – більш ніж 140 мм. Тоді, станом на 9 серпня, цей дощ вважався найсильнішим для Сеула за останні десятиліття.