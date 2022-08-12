"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
Після вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябровка" очікуються нові рішення щодо керівного складу російських військ, – Громов
Після вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябровка" очікуються нові рішення щодо керівного складу російських військ, – Громов
На військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи
На військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи
Ядерний шантаж. Що відбувається на найбільшій АЕС Європи?
Ядерний шантаж. Що відбувається на найбільшій АЕС Європи?
Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі в Криму
Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі в Криму
Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
ГоловнаСвіт

Надзвичайна злива стала причиною загибелі вже 13 мешканців Сеула

Деякі мешканці столиці загинули через те, що не змогли вибратися зі своїх затоплених квартир, розташованих у підвальних приміщеннях. 

Надзвичайна злива стала причиною загибелі вже 13 мешканців Сеула
Злива в Сеулі
Фото: скріншот

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок рекордно сильної зливи в Сеулі та довколишній провінції. Цей дощ – найсильніший для столиці Південної Кореї за останні 100 років.

Злива призвела до паводків в низинних районах на півдні від ріки Хан, пише CNN.

Одна родина загинула через те, що опинилась у пастці у власному домі. Через тиск води двоє жінок і дівчина-підліток не змогли відкрити двері затопленого будинку. Це загострює проблему проживання у так званих будинках банджиха – часто тісних підвальних квартирах. 

Сеул пообіцяв переселити деяких із найменш заможних родин з такого типу квартир. 

"У майбутньому в Сеулі підвальні та наполовину підвальні приміщення не будуть дозволені для використання в житлових цілях", – заявила міська влада Сеула. 

Нагадаємо, аномальний дощ розпочався в столичному регіоні Південної Кореї вночі понеділка. За даними Корейського метеорологічного управління (КМУ), в південній частині Сеула випало понад 100 мм опадів за годину, а в деяких районах – більш ніж 140 мм. Тоді, станом на 9 серпня, цей дощ вважався найсильнішим для Сеула за останні десятиліття.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також