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ФБР шукало у маєтку Трампа секретні документи, пов’язані з ядерною зброєю, – The Washington Post

"Це відкриття додає ключовий контекст надзвичайному рішенню Міністерства юстиції провести обшук у будинку експрезидента".

ФБР шукало у маєтку Трампа секретні документи, пов’язані з ядерною зброєю, – The Washington Post
Фото: EPA/UPG

ФБР під час обшуку у маєтку експрезидента США Дональда Трампа прагнуло знайти секретні документи, пов’язані з ядерною зброєю.

Про це пише CNN з посиланням на джерела The Washington Post.

Яку саме інформацію шукали федерали і чи знайшли вони ці документи – невідомо.

“Це відкриття додає ключовий контекст надзвичайному рішенню Міністерства юстиції провести обшук у будинку колишнього президента”, – зазначає видання.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США просить суд Флориди розпечатати ордер, який дозволив агентам ФБР обшукати маєток колишнього президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Гарланд повідомив, що він особисто схвалив ордер. 

До цього часу міністерство юстиції дотримувалося своєї звичайної практики зберігати мовчання під час розслідування, і такі документи, як ордери на обшук, традиційно залишаються запечатаними під час незавершеного розслідування. Але Гарланд повідомив, що він просить суд оприлюднити документи, пов’язані з ордером на обшук – в суспільних інтересах.

Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію. 

Перед цим у січні Нацуправління архівів вилучило 15 ящиків із записами з маєтку Трампа, який передав ці документи лише після того, як зіткнувся з можливими судовими позовами щодо їх вилучення. 

Ситуація посилить юридичні проблеми колишнього президента, включно з розслідуванням Конгресом справи 6 січня 2021 року, нападом прихильників Трампа на Капітолій США та звинуваченнями Трампа у тому, що він намагався вплинути на результати виборів у штаті Джорджія у 2020 році.

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