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Швеція не виключає, що буде виробляти зброю для України

Але поки що про це зарано говорити.

Швеція не виключає, що буде виробляти зброю для України
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст припустив, що його країна може долучитися до виробництва зброї для потреб України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Це не те, що я виключаю, але зараз зарано говорити. Ми залучені в усі три виміри (допомоги Україні) позитивним чином, та зрештою ще належить побачити, як ми це зведемо разом", – сказав глава шведського Міноборони.

Гульквіст зазначив, що Стокгольм може розширити участь у програмі підготовки українських військових у Великобританії.

Також він нагадав, що учасники донорської конференції в Копенгагені домовилися створити фонд для фінансування виробництва зброї, який очолюватиме Великобританія.

Нагадаємо, після зустрічі представників 26 країн у Копенгагені було виділено понад 1,5 мільярда євро готівкою, обладнанням і навчанням для зміцнення військового потенціалу України у війні проти Росії.

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