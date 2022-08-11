Швеція не виключає, що буде виробляти зброю для України

Але поки що про це зарано говорити.

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст припустив, що його країна може долучитися до виробництва зброї для потреб України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Це не те, що я виключаю, але зараз зарано говорити. Ми залучені в усі три виміри (допомоги Україні) позитивним чином, та зрештою ще належить побачити, як ми це зведемо разом", – сказав глава шведського Міноборони.

Гульквіст зазначив, що Стокгольм може розширити участь у програмі підготовки українських військових у Великобританії.

Також він нагадав, що учасники донорської конференції в Копенгагені домовилися створити фонд для фінансування виробництва зброї, який очолюватиме Великобританія.

Нагадаємо, після зустрічі представників 26 країн у Копенгагені було виділено понад 1,5 мільярда євро готівкою, обладнанням і навчанням для зміцнення військового потенціалу України у війні проти Росії.