Євросоюз обговорить можливі візові обмеження для громадян Росії, - ЗМІ

З цього приводу пройде зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Очільники МЗС Євросоюзу в кінці серпня планують обговорити можливі візові обмеження для громадян Росії.

Про це повідомив редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк.

“Наразі малоймовірно, що ЄС як єдиний блок дійде згоди щодо припинення видачі туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС щодо Росії цього року, “все можливо”, – повідомив Юзвяк.

Він додав, що це питання буде піднято на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії Кая Каллас та Санна Марін підтримали ідею заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ.

Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. У інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю".

Раніше повідомлялось, що Литва вже призупинила видачу віз росіянам. Отримати їх громадяни РФ зможуть лише в одному випадку – для участі в похороні. Крім того, Болгарія сповістила російських туроператорів про тимчасове припинення прийому документів на туристичні візи й візи для власників нерухомості у "надзвичайній ситуації, що склалася".