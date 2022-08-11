Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Польща може “вивести всі гармати”, якщо не отримає від Єврокомісії 35 млрд євро на відновлення після ковіду, – керівна партія
Польща може “вивести всі гармати”, якщо не отримає від Єврокомісії 35 млрд євро на відновлення після ковіду, – керівна партія
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Влучання акуратне, але дієве: ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС
Влучання акуратне, але дієве: ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС
ГоловнаСвіт

Євросоюз обговорить можливі візові обмеження для громадян Росії, - ЗМІ

З цього приводу пройде зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Євросоюз обговорить можливі візові обмеження для громадян Росії, - ЗМІ
Фото: president.gov.ua

Очільники МЗС Євросоюзу в кінці серпня планують обговорити можливі візові обмеження для громадян Росії.

Про це повідомив редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк.

“Наразі малоймовірно, що ЄС як єдиний блок дійде згоди щодо припинення видачі туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС щодо Росії цього року, “все можливо”, – повідомив Юзвяк.

Він додав, що це питання буде піднято на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії Кая Каллас та Санна Марін підтримали ідею заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ.

Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. У інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю".

Раніше повідомлялось, що Литва вже призупинила видачу віз росіянам. Отримати їх громадяни РФ зможуть лише в одному випадку – для участі в похороні. Крім того, Болгарія сповістила російських туроператорів про тимчасове припинення прийому документів на туристичні візи й візи для власників нерухомості у "надзвичайній ситуації, що склалася".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також