Офіціанти кафе "Руски Бар" у Подгориці носять на робочому одязі літеру "Z", - посольство України у Чорногорії

Посольство України в Чорногорії жорстко та категорично засудило поведінку адміністрації кафе під назвою "Руски Бар" у Подгориці. Офіціанти цього закладу на робочому одязі носять сумнозвісну символіку російської збройної агресії проти України - літеру "Z".

Про це повідомила пресслужба посольства України в Чорногорії.

“Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу”, - наголосили дипломати.

Посольство надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції.

Нагадаємо, Чорногорія підтримала антиросійські санкції слідом за Євросоюзом, а на початку червня відмовилась пропускати літак із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим через свій повітряний простір.