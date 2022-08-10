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Офіціанти кафе "Руски Бар" у Подгориці носять на робочому одязі літеру "Z", - посольство України у Чорногорії

Вірогідно, кафе таким чином вирішило підтримати російських окупантів.

Офіціанти кафе "Руски Бар" у Подгориці носять на робочому одязі літеру "Z", - посольство України у Чорногорії
Фото: Пресслужба посольства України у Чорногорії

Посольство України в Чорногорії жорстко та категорично засудило поведінку адміністрації кафе під назвою "Руски Бар" у Подгориці. Офіціанти цього закладу на робочому одязі носять сумнозвісну символіку російської збройної агресії проти України - літеру "Z". 

Про це повідомила пресслужба посольства України в Чорногорії.  

“Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу”, - наголосили дипломати. 

Посольство надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції. 

Нагадаємо, Чорногорія підтримала антиросійські санкції слідом за Євросоюзом, а на початку червня відмовилась пропускати літак із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим через свій повітряний простір. 

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