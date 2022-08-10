Уряд Японії повним складом пішов у відставку

Деякі міністри можуть залишитися на посадах, деяких, як очольника міноборони, замінять.

Японський премʼєр-міністр Фуміо Кісіда формуватиме новий кабінет міністрів після того, як попередній подав у відставку в повному складі. Він прагне зупинити зниження суспільної підтримки та запобігти будь-яким сумнівним звʼязкам із релігійним угрупованням "Церква Обʼєднання", яка опинилось у центрі уваги через убивство колишнього премʼєра Сіндзо Абе, пише Kyodo.

Кісіда сподівається, що кадрові перестановки забезпечать тривалу і стабільну адміністрацію для вирішення того, що він назвав "найбільшими проблемами післвоєнної епохи": ковіду, інфляції, війни Росії проти України та напруги через Тайвань.

Джерела журналістів в уряді стверджують, що Кісіда залишиить свою "праву руку" – головного секретаря кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, голову МЗС Йосімасу Хаясі та міністра фінансів Шунічі Судзукі.

У міністерство оборони може повернутися Ясукадзу Хамаду, який уже очолював його в 2008-2009 роках. На посаді міністра оборони він має замінити Нобуо Кісі – молодшого брата вбитого експремʼєра. Звільнення Кісі відбувається, ймовірно, через його слабке здоровʼя, хоча він, як зазначає Kyodo, визнав, що отримував підтримку від релігійного угруповання, послідовники якої засуджені за незаконне отримування коштів від людей. Вони виманювали їх шляхом залякування, зокрема посилилась на "спадкову карму". За словами слідчих по справі Абе, нападник вважав, що експремʼєр повʼязаний із цієї релігійною течією.

"Кадровий вибір Кісіди відображає бажання зберегти підтримку консерватнивних членів, які належать до найбільшої фракції ЛДП, раніше очолюваній Абе, що необхідно для зміцнення його підтримки в якості лідера партії і, відповідно, премʼєр-міністра", – додали журналісти.

Головними завданнями нового уряду стануть формування бюджету на наступний рік, державні похорони Сіндзо Абе та перегляд документів національної безпеки і оборони.

Кісіда очолює уряд Японії з жовтня минулого року.