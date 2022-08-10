Польща може “вивести всі гармати”, якщо не отримає від Єврокомісії 35 млрд євро на відновлення після ковіду, – керівна партія

Фінансування було призупинено через суперечку щодо реформи судової системи в Польщі.

Польща може “відповісти” Європейському Союзу, якщо Варшава не отримає свою частку коштів на відновлення після пандемії коронавірусу.

Про це заявили представники керівної партії “Право і справедливість” після сигналу Брюсселя про незадоволення останніми судовими реформами в країні, пише Reuters.

Поляки мають отримати понад 35 мільярдів євро – через гранти і позики. Фінансування було призупинено через суперечку щодо реформи судової системи в Польщі, яка, на думку виконавчої влади ЄС, підриває демократичні стандарти.

У червні Європейська комісія схвалила виділення коштів для Польщі, але її президентка Урсула фон дер Ляйєн під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким заявила, що країна має більше працювати над верховенством права.

Водночас “Право і справедливість” (ПіС) зазначає, що реформи у правосудді спрямовані на підвищення ефективності системи, виступаючи проти втручання у роботу судів заради політичної вигоди.

“Якщо буде спроба заблокувати платіж... і Європейська комісія намагатиметься на нас тиснути, тоді у нас немає іншого вибору, окрім як вивести всі гармати в нашому арсеналі та відповісти загороджувальним вогнем”, – cказав голова виконкому ПіС Кшиштоф Соболевський.

Про що конкретно йдеться – невідомо, але міністр кабінету міністрів Міхал Войчик, член молодшого партнера в уряді, консервативної партії “Об’єднана Польща”, натякнув, що Польща може накласти вето на деякі рішення ЄС.

У травні Польща прийняла закон, який замінив суперечливу дисциплінарну палату для суддів новим органом, а у вівторок Верховний суд відібрав кандидатів до нової палати з-поміж своїх суддів.

Але фон дер Ляєн заявила наприкінці липня, що новий закон не дає суддям права оскаржувати призначення суддів без дисциплінарного провадження. Саме це питання має бути вирішене для отримання коштів ЄС.

Відмову Варшави виконати вимоги ЄС щодо верховенства права розкритикували опозиційні політики, підкреслюючи що ПіС може зрештою спробувати вивести Польщу з євроблоку. Зі свого боку, уряд такі заяви спростовує.