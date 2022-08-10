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Компанія Ілона Маска вивела на орбіту ще 52 супутники Starlink

Двоступенева ракета Falcon 9 стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді 05:14 годині за київським часом.

Компанія Ілона Маска вивела на орбіту ще 52 супутники Starlink
Фото: скриншот видео

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела в космос нові 52 супутники інтернет-зв’язку в межах проєкту Starlink.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що двоступенева ракета Falcon 9, укомплектована 52 космічними кораблями Starlink, стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді 05:14 годині за київським часом.

Вже через 15 хвилин група супутників була розгорнута на запланованій орбіті.

Цей запуск став вже 21-ю місією Starlink у 2022 році та 35-м орбітальним польотом для SpaceX з початку року.

Нині у космосі вже понад три тисячі супутників Starlink. 

Нагадаємо, Starlink – це мережа супутників. На орбіті вони взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна в будь-якій точці Землі.

Станом на кінець липня, в Україні вже працюють понад 12 тис. терміналів Starlink.

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