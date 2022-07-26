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Понад 12 тис. терміналів Starlink працюють в Україні, – Федоров

Це найбільший показник в Європі. 

Понад 12 тис. терміналів Starlink працюють в Україні, – Федоров
Фото: Вікіпедія

Наразі в Україні працює понад 12 тис. терміналів Starlink.

Про це написав у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, термінали допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям і волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.

“Війна – час викликів і нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати в дорозі на швидкості 130 км на годину", – сказав міністр.

За попередніми результатами було виявлено, що інтернет від Starlink працює на великій швидкості зі стабільністю у 93%. 

Він додав, що отримані результати передають до SpaceX.

Нагадаємо, 27 квітня в Україні зареєстрували представництво компанії SpaceX – Starlink Ukraine.

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