Робота над відкриттям стартувала 19 квітня.
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SpaceX зареєструвала своє представництво в Україні, - Федоров
В Україні зареєстрували представництво компанії SpaceX - Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн").
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Робота над відкриттям розпочалася 19 квітня.
"Я дав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше", - повідомив тоді Федоров.
Нагадаємо, на початку квітні Україні передали 5 тисяч терміналів Starlink. А нещодавно дозволили їх масове використання.
Темы: реєстрація, SpaceX, Михайло Федоров, Starlink