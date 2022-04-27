SpaceX зареєструвала своє представництво в Україні, - Федоров

В Україні зареєстрували представництво компанії SpaceX - Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн").

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Робота над відкриттям розпочалася 19 квітня.

"Я дав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше", - повідомив тоді Федоров.

Нагадаємо, на початку квітні Україні передали 5 тисяч терміналів Starlink. А нещодавно дозволили їх масове використання.