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Вже отримали понад 100 000 заяв про пошкоджене майно українців після 24 лютого, - Федоров

"Наразі подати заяву про пошкоджене майно можна як у застосунку, так і на порталі Дія".

Вже отримали понад 100 000 заяв про пошкоджене майно українців після 24 лютого, - Федоров
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Українці подали понад сотню тисяч заяв про пошкоджене майно внаслідок російської агресії, починаючи від 24 лютого.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Держава робить усе для того, щоб відбудувати кожен дім. Тому ми збираємо інформацію та фіксуємо збитки, які завдала нам росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну", - зазначив Федоров.

За словами міністра, інформація про пошкодження потрібна для експертів та комісій, які згодом будуть проводити оцінку житла.

"Наразі подати заяву про пошкоджене майно можна як у застосунку, так і на порталі Дія. Також послуга доступна працівникам ЦНАП та нотаріусам, які можуть заповнювати та подавати повідомлення від імені українців або їхніх представників", - додав глава Мінцифри.

Нагадаємо, Україна планує компенсувати своїм громадянам втрачене під час війни житло. Відповідний законопроєкт №7198 Верховна Рада ухвалила 1 квітня.

У Міністерстві юстиції України повідомили, що за українців, які самостійно не можуть повідомити про пошкоджене/знищене майно, зробити це можуть нотаріуси через портал Дія.

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