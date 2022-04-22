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"Сучасні" крилаті ракети РФ оснащені... радянською електронікою, - українська розвідка

"Блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися Воронезьким заводом радіодеталей, Мінським заводом "Інтеграл" та іншими підприємствами радянського союзу", - повідомили в ГУР.

"Сучасні" крилаті ракети РФ оснащені... радянською електронікою, - українська розвідка
Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Сучасні" крилаті ракети Росії оснащені електронікою, яка була розроблена насправді ще в 60-их роках минулого століття.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 до 2013 рік. Російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної", - підкреслили в ГУР.

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Розвідники кажуть - українські експерти провели аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101. Результати показали, що "сучасні" блоки наведення насправді були розроблені у 1960-1970 рр. Їх випускали ще Воронезький завод радіодеталей, Мінський завод "Інтеграл", а також інші підприємства СРСР.

"Також, у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система “ПГИ-2М”. Розроблена в 1977 році вона масово встановлювалася на літаках типу Су-27 або МіГ-29, радянського періоду виробництва", - зазначили в Головному управлінні розвідки.

"Більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі", - додали в ГУР.

Нагадаємо, за даними української розвідки, виробництво російських зенітно-ракетних комплексів поставлено на паузу, оскільки працівників заводів відправляють у відпустку або на війну в Україну.

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