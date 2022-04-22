США вважають наступні чотири тижні війни вирішальними, – New York Times

На думку американських посадовців, успіх у битві за Схід Путін може використовувати як важіль тиску на перемовинах.

Високопосадовці адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що наступні чотири тижні визначать остаточний результат війни Росії проти України. Довготривалі наслідки повпливають на мапу Європи на десятиліття уперед, пише New York Times.

Офіційні особи все ще вважають, що війна буде довгою та виснажливою. Вони кажуть, що вкрай важливо доставити Україні найбільшу можливу кількість нового озброєння, особливо далекобійної артилерії та протиартилерійських радарів, щоб відбити наступ Росії на сході України.

Про те, що наступний місяць буде вирішальним, цього тижня з союзниками по всьому світу говорили міністр оборони США Ллойд Остін та генерал Марк Міллі – очільник Обʼєднаного комітету начальників штабів. Вони проводили телефонні розмови з колегами різних країн освіту, зокрема тих, які мають важке озброєння.

За словами посадовців, якщо Росія зможе прорватися на Схід, то в Путіна буде більше шансів презентувати це як успіх своєї "військової операції" і збрехати, що він когось "захистив". Американці ввважають, що таким чином він міг би використовувати Донбас як важіль тиску на всіх перемовинах.

Але якщо українські захисники зможуть зупинити наступ, то перед Путіним постане вибір – спрямувати туди ще більше сил на війну, яка може затягнутися на роки, чи серйозно сісти за стіл перемовин. При цьому перший варіант може означати загальну мобілізацію росіян, що стане величезним політичним ризиком.

Високопоставлена особа з міністерства оборони Штатів назвала наступний місяць вирішальним поворотним моментом і для України, і для РФ. Ця фаза битви певною мірою вигідна Росії, окупаційні війська якої переміщаються відкритою місцевістю, а не містами. Але чиновник сказав, що, на думку Пентагона, за умови необхідного озброєння та збереження високого морального духу і мотивації українські сили можуть не тільки зупинити пересування Росії, а й відкинути її.

Посадовці на умовах анонімності додають, що для Путіна все таки вся Україна, а не лише її Схід, завжди були головною метою. Хоча навряд чи цієї цілі йому колись вдастся досягнути.

Нагадаємо, вчора Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на $800 млн. До нього увійшли зокрема гаубиці та безпілотники-камікадзе.

Загальна військова допомога, яку Америка надала Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, перевищить 3 млрд доларів.