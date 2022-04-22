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Окупанти збирають уламки Байрактарів для провокацій в РФ, - екснардеп

Він заявляє, що до чергових провокацій режиму Путіна на території РФ залишились лічені години.

Окупанти збирають уламки Байрактарів для провокацій в РФ, - екснардеп
Фото: Крим Реалії

Окупанти збирають уламки Байрактарів та українських веротольотів аби інсценувати провокації на території РФ.

Про це у Facebook повідомив екснардеп Сергій Висоцький.

"Війська РФ отримали завдання терміново зібрати та доставити на територію Білгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських "Байрактарів" та вертольотів. ФСБ та Міноборони РФ готують масштабні провокації на цих територіях, із вибухами на об'єктах цивільної інфраструктури та в житлових масивах", - йдеться в повідомленні з посиланням на джерела екснардепа в "профільних структурах".

За його словами мова може йти про подібні акції у прикордонних з Україною областях РФ.

"З окремих населених пунктів прикордонних з Україною областей РФ вже проведена організована евакуація. Зокрема, після інспірованих ФСБ дзвінків про мінування. До чергових провокацій режиму Путіна на території РФ залишились лічені години. Українські спецслужби володіють повною інформацією про чергові злочинні плани Росії", - підсумував він. 

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