За добу українська протиповітряна оборона уразила 15 цілей, з яких 3 літаки та 3 вертольоти

При цьому авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ 21 квітня вразила 15 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей", - сказано у повідомлені.

Зоврема: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);9 БпЛА ОТР («Орлан-10»).

Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два «Орлана» із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.

Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35.

Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8.

Ще один Мі-8 – збивають морські піхотинці.

"Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття «Алігатора» – вертольота Ка-52 рашистів", - зазначають військові.