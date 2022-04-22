За добу українська протиповітряна оборона уразила 15 цілей, з яких 3 літаки та 3 вертольоти

Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ 21 квітня вразила 15 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей", - сказано у повідомлені.
Зоврема: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);9 БпЛА ОТР («Орлан-10»).
Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».
Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два «Орлана» із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.
Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35.
Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8.
Ще один Мі-8 – збивають морські піхотинці.
"Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття «Алігатора» – вертольота Ка-52 рашистів", - зазначають військові.