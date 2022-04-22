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За добу українська протиповітряна оборона уразила 15 цілей, з яких 3 літаки та 3 вертольоти

При цьому авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.

За добу українська протиповітряна оборона уразила 15 цілей, з яких 3 літаки та 3 вертольоти
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ 21 квітня вразила 15 повітряних цілей російських окупантів. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ. 

"Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей", - сказано у повідомлені.

Зоврема: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);9 БпЛА ОТР («Орлан-10»).

Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». 

Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два «Орлана» із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил. 

Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35.

Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8.

Ще один Мі-8 – збивають морські піхотинці.

"Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття «Алігатора» – вертольота Ка-52 рашистів", - зазначають військові.

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