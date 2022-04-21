За обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб, каже влада оточеного міста.

Фото: Маріупольська міська рада

В селищі Мангуш російські загарбники могли захоронити від трьох до дев'яти тисяч людей.

Таку цифру озвучили в міській раді Маріуполя.

"На це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей. На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів", - повідомили в міськраді.

Влада Маріуполя наголосила - в місті Росія скоїла найбільший воєнний злочин ХХІ століття.

"Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. Будь що потрібно зупинити геноцид", - підкреслив міський голова Вадим Бойченко.

За інформацією міської влади, до середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько п'яти тисяч осіб. А за обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

Нагадаємо, сьогодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у смт Мангуш під Маріуполем російські окупанти підготували кілька 30-метрових могил для поховання загиблих.

За інформацією полку "Азов", Росія перекинула в Маріуполь окупантів, які чинили звірства в Бучі.