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Чотири евакуаційні автобуси з Маріуполя прибули в Запоріжжя

До міста прибуло 79 маріупольців.

Чотири евакуаційні автобуси з Маріуполя прибули в Запоріжжя
Фото: Скріншот відео

Чотири евакуаційні автобуси з жителями Маріуполя приїхали в Запоріжжя 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"«Зморені, але у безпеці» - так закінчилася місія з порятунку жителів Маріуполя сьогодні. В евакуаційній колоні до міста Запоріжжя прибуло 79 маріупольців", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС також зазначили, що, на об'їзному шляху поблизу села Кам'янське, три автобуси застрягли на ґрунтовій дорозі. Рятувальники допомогли їм вибратися з пастки, і зрештою, колона змогла продовжити рух до пункту призначення.

"Наразі всі люди в безпеці і перебувають у Запоріжжі", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, як повідомлялося, вчора з Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам - вони заночували в Бердянськуі потім продовжили шлях до Запоріжжя.

Однак, вчора гуманітарний коридор не спрацював так, як планувалося, оскільки окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявили, що готові їхати до Маріуполя на переговори для евакуації та мирних мешканців та бійців полку "Азов".

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