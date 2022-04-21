Росія бомбить "Азовсталь", попри вказівки Путіна "не штурмувати" промзону Маріуполя

Бої точаться в районі трамвайного депо, що на значній відстані від території "Азовсталі".

Попри те, що Путін скомандував Шойгу "не штурмувати" промзону Маріуполя, російська армія бомбить "Азовсталь".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території "Азовсталі". В той самий час відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходиться на значній відстані від території "Азовсталі". Це просто для розуміння “зелених коридорів для Азовсталі” та “перемоги путіна над Маріуполем”", – розповів він.

Андрющенко впевнений, що окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередині "Азовсталі": і українських військових, і цивільних.

"Лише зовнішнє втручання та забезпечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатне забезпечити реальний порятунок усіх. Якщо ми кажемо про гуманітарні кроки", – додав радник міського голови Маріуполя.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін скомандував міністру оборони Сергію Шойгу не штурмувати промислову зону Маріуполя. Водночас Путін наказав заблокувати територію українського міста. Він, згідно з цитатами російських медіа, сказав, що варто зберегти життя його окупантам, і не треба "лізти в катакомби".

Шойгу своєю чергою заявив, що на території "Азовсталі” залишаються 2000 людей.

Нагадаємо, невелика частина Маріуполя залишається неокупованою росіянами. На заводі "Азовсталь" перебуває полк "Азов", морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені.

Вороги заважають нормальній евакуації, постійно обстрілюють місто і штурмують його.

Вчора командир 36 бригади морпіхів, яка разом із полком "Азов" боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників "залишилося лише кілька днів, а то й годин".

Президент Володимир Зеленський говорив, що врятувати людей з Маріуполя можна двома шляхами: силою, якщо в нас буде необхідна зброя, або перемовинами. Однак Росія на дипломатію поки не спроможна.