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Данія планує надати Україні ще більше зброї, - Фредеріксен

Прем'єрка також повідомила про новий внесок в українську оборону та безпеку - це 600 тис. данських крон.

Данія планує надати Україні ще більше зброї, - Фредеріксен
Фото: Пресслужба ОПУ

Прем’єр-міністр Королівства Данії Метте Фредеріксен анонсувала передачу Україні більшої кількості зброї.

Про це Фредеріксен повідомила на брифінгу в Києві 21 квітня.

"Один із найважливіших сигналів від данської сторони сьогодні - що ми плануємо надати Україні ще більше зброї, тому що зараз це те, що потрібно найбільше", - глава уряду Данії.

Щоправда, Фредеріксен не уточнила, про яке саме озброєння йде мова.

Вона також зазначила, що Данія зробила новий внесок в українську оборону та безпеку - сума становить 600 тис. данських крон. Країна і раніше надавала істотну політичну, фінансову та санкційну допомогу Україні, а також постачала необхідне обладнання та зброю.

Метте Фредеріксен повідомила, що її країна офіційно підтвердила свою згоду щодо участі у відбудові Миколаєва. Також Данія надасть підтримку Міжнародному кримінальному суду щодо документації всіх злочинів, які скоїла Росія, і буде допомагати постраждалим українським сім'ям.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністри Данії та Іспанії відвідали Київ та Бородянку.

В березні Данія заявила, що готова скерувати своїх військових до України в рамках миротворчої місії.

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