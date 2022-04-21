Лідер КНР заявив про "глобальну безпекову ініціативу" і принцип "неподільності безпеки", який просувала Росія

Цзиньпін заявив, що треба протидіяти "побудові національної безпеки на основі небезпеки інших країн".

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін заговорив про "глобальну безпекову ініціативу" та підтримку "неподільності безпеки" – концепції, яку просувала Росія. Подробиць щодо своєї пропозиції Цзіньпін не озвучив, пише Reuters.

Під час відеозвернення на щорічному Боао-Азійському форму китайський голова заявив, що світ повинен поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, але приділяти при цьому увагу "законним" занепокоєнням усіх.

"Ми маємо відстоювати принцип неподільності безпеки, створити збалансовану, ефективну і стійку архітектуру безпеки та протидіяти побудові національної безпеки на основі небезпеки інших країн", – заявив він.

Росія в перемовинах щодо України наполягала саме на принципі "неподільності безпеки" 1999 року, згідно з яким жодна держава на може зміцнюватися за рахунок інших.