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Лідер КНР заявив про "глобальну безпекову ініціативу" і принцип "неподільності безпеки", який просувала Росія

Цзиньпін заявив, що треба протидіяти "побудові національної безпеки на основі небезпеки інших країн". 

Лідер КНР заявив про "глобальну безпекову ініціативу" і принцип "неподільності безпеки", який просувала Росія
Цзиньпін
Фото: EPA/UPG

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін заговорив про "глобальну безпекову ініціативу" та підтримку "неподільності безпеки" – концепції, яку просувала Росія. Подробиць щодо своєї пропозиції Цзіньпін не озвучив, пише Reuters.

Під час відеозвернення на щорічному Боао-Азійському форму китайський голова заявив, що світ повинен поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, але приділяти при цьому увагу "законним" занепокоєнням усіх. 

"Ми маємо відстоювати принцип неподільності безпеки, створити збалансовану, ефективну і стійку архітектуру безпеки та протидіяти побудові національної безпеки на основі небезпеки інших країн", – заявив він. 

Росія в перемовинах щодо України наполягала саме на принципі "неподільності безпеки" 1999 року, згідно з яким жодна держава на може зміцнюватися за рахунок інших. 

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