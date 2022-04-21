Білий дім: Байден болісно сприймає кадри з руйнуваннями й цивільними жертвами в Україні

"Президент сприймає ці кадри так само як і багато американців".

Президент США Джо Байден вкрай болісно сприймає кадри з руйнуваннями і цивільними жертвами в Україні та переживає за людей, які страждають і гинуть від російської військової агресії.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає "Укрінформ".

"Президент сприймає ці кадри так само як і багато американців, - із жахом, жалем, побоюванням за людей в Україні, за сім’ї, за дітей, за цивільних осіб, які перебувають під ризиком небезпеки. Звісно, він приділяє цьому конфлікту багато часу", - сказала вона.

Псакі також зазначила, що до інформації з України "не можна ставитися з байдужістю".

"Це викликає емоції, переглядати деякі із цих кадрів дуже болісно для людей, у тому числі для президента, оскільки ви бачите людські страждання від рук диктатора, який жорстоко цілить по цивільному населенню", - додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше Псакі повідомила, що Білий дім не розглядає можливості візиту Байдена до Києва. За даними американських ЗМІ, в Україну можуть приїхати держсекретар США Ентоні Блінкен чи голова Пентагону Ллойд Остін. Візит віцепрезидентки Камали Гарріс теж не розглядається.