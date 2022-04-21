СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
Норвегія передала Україні ЗРК "Містраль"
Норвегія передала Україні ЗРК "Містраль"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з РСЗО

У Зеленодольську є руйнування комунікацій, а тому відсутнє електропостачання та водопостачання.

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з РСЗО
Олександр Вілкул

У середу, 20 квітня, близько 21:30 російські військові обстріляли з систем залпового вогню місто Зеленодольськ, а пізніше – село Велика Костромка в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова районної військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Продовжуються постійні обстріли звільнених сіл Херсонщини, а також міста Зеленодольськ Криворожського району. Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка. Є проблеми з енергопостачанням. Працюють ЗСУ, рятувальники, уточнюються наслідки», – зазначив він. 

У свою чергу мер Зеленодольська Дмитро Невеселий повідомив, що внаслідок обстрілів є руйнування комунікацій, а тому відсутнє електропостачання та водопостачання. 

«Вранці приступимо до роботи по відновленню. Зберігайте спокій. Будьте поруч з безпечними місцями, щоб при необхідності перейти відразу», – заявив він. 

Нагадаємо, уночі 19 квітня російські війська масово обстріляли з «Градів» та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району Дніпропетровської області. Під вогонь потрапили населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та інші.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також