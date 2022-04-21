Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з РСЗО

У Зеленодольську є руйнування комунікацій, а тому відсутнє електропостачання та водопостачання.

У середу, 20 квітня, близько 21:30 російські військові обстріляли з систем залпового вогню місто Зеленодольськ, а пізніше – село Велика Костромка в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова районної військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Продовжуються постійні обстріли звільнених сіл Херсонщини, а також міста Зеленодольськ Криворожського району. Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка. Є проблеми з енергопостачанням. Працюють ЗСУ, рятувальники, уточнюються наслідки», – зазначив він.

У свою чергу мер Зеленодольська Дмитро Невеселий повідомив, що внаслідок обстрілів є руйнування комунікацій, а тому відсутнє електропостачання та водопостачання.

«Вранці приступимо до роботи по відновленню. Зберігайте спокій. Будьте поруч з безпечними місцями, щоб при необхідності перейти відразу», – заявив він.

Нагадаємо, уночі 19 квітня російські війська масово обстріляли з «Градів» та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району Дніпропетровської області. Під вогонь потрапили населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та інші.