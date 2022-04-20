Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго і повне обмеження постачання нафтопродуктів з росії.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти країни-агресорки Росії мають довести, що немає альтернативи миру.

Про це він заявив у відеозверненні по закінченню 56 дня повномасштабного вторгненя РФ в Україну.

"Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.

Наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні було опубліковано план щодо посилення санкцій. Він передбачає обмеження для енергосектору росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій, транспорту. Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго і повне обмеження постачання нафтопродуктів з росії.

"Коли це буде імплементовано, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину... Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські збройні сили повинні бути визначені терористичною організацією", - наголосив президент

Нагадаємо, після зустрічі з президентом Європейської ради Зеленський зазначив, що нафтове ембарго буде в шостому пакеті санкції ЄС.