​​Міжнародна експертна група презентувала План дій щодо посилення санкційного тиску на Російську Федерацію

Цей список пропонується партнерам України як основа для координації.

Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола опублікувала План дій щодо посилення санкційного тиску на Росію. До групи увійшли українські та закордонні експерти, а створена вона була за ініціативою президента Володимира Зеленського.

План опублікований Офісом президента.

"Цей документ стане основою для подальшої роботи нашого уряду щодо посилення санкційного тиску на Росію. Ми пропонуватимемо нашим партнерам цей список за основу для координації запровадження санкцій. До речі, власне у документі міститься положення щодо синхронізації санкційного тиску з боку демократичних країн", – зазначив голова ОПУ Андрій Єрмак.

У документі першим пунктом зазначена необхідність розширити нафтогазові санкції – впровадити повну заборону та ембарго на російські нафтопродукти, газ і вугілля. Підкреслюється, що ЄС має взяти зобовʼязання припинити з Білоруссю і РФ торгівлю нафтопродуктами.

Як проміжні кроки пропонується встановити спеціальне мито на імпорт російської сировини, що дозволило б примусити Москву знизити ціну, відповідно – доходи також.

Також пропонується розширити транспортні та страхові санкції. Встановити як мету заборону здійснення перевезень морським, наземним та залізничним транспортом з Росії до демократичного світу, за винятком тих, що стосуються забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

У нових фінансових санкціях пропонується поглибити заходи щодо відключення всіх російських фінансових установ від світової фінансової системи. Заборонити надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень для обміну фінансовими даними.

Також наголошується, що РФ необхідно визнати державою-спонсором тероризму, а її збройні сили – іноземною терористичною організацією.

Група також пропонує посилити індивідуальні санкції проти певних категорій осіб та запровадити їх проти всіх росіян, які займають вищі державні посади, наприклад, у ранзі заступника міністра або вище в уряді Росії, членів правління Центрального банку Росії або Національного банку Білорусі, або займають еквівалентний ранг в правоохоронній службах чи органах судової влади, а також найближчих членів їх сімей з доказами неправомірної поведінки.

Під санкції також пропонують віднести всіх пропагандисти Путіна, включно з тими, хто працює на RTR Planet, Russia 24, НВ Мир, телеканал Союз, Channel 8 International, Білорусь 24, Victory, First Channel Europe, RT Arabic, RT Documentary, RT News, RT en Español , RT UK, RT France, RT DE та інші ЗМІ, які фінансуються російською державою або державними компаніями.

Пропонується також посилити санкції щодо державних підприємств Росії і Білорусі, розширити заходи із контролю за експортом та заборонити імпорт стратегічно важливої високотехнологічної продукції.

Крім того, група наполягає на впровадженні вторинних санкцій на будь-яку фінансову установу чи компанію, яка своєю діяльністю заповнює втрачений попит на повязаний з Росією бізнес, який до того використовувався членами санкційної коаліції.

Пропонується також створити реєстр усіх міжнародних компаній, які все ще діють в Росії та Білорусі.

Нагадаємо, до шостого пакету санкцій ЄС можуть внести ембарго на російські нафту і газ. Деякі країни, зокрема Польща, Німеччина та країни Балтії, вже починають скорочувати купівлю енергоресурсів РФ.