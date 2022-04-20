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Фон дер Ляєн назвала нафтовий імпорт з Росії "предметом інтересу" подальших санкцій

Світові лідери провели онлайн-зустріч, присвячену Україні. 

Фон дер Ляєн назвала нафтовий імпорт з Росії "предметом інтересу" подальших санкцій
Фото: Роснефть

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі лідерів країн назвала нафтовий імпорт із РФ "предметом інтересу" для подальших санкцій. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прессекретаря фон дер Ляєн.

"Особливо вона говорила про нафту як предмет інтересу для санкцій", – повідомив він щодо обговорення на зустрічі. 

Речник підкреслив, що Єврокомісія не коментує змісту відеоконференції.

Онлайн-саміт організували США. Він стосувався війни в Україні. Учасниками стали премʼєри Великобританії, Канади, президент Франції, канцлер Німеччини, премʼєр-міністр Італії, президенти Польщі, Румунії, голова Європейської Ради, премʼєр-міністр Японії. 

Нагадаємо, Україна наполягає на нафтовому і газовому ембарго з перших днів повномасштабного наступу Росії. Однак до пʼяти санкційних пакетів це так і не увійшло. Захід обіцяє, що робитиме кроки на шляху відмови від російських енергоресурсів, а деякі країни, як Польща, Латвія, Литва та Естонія, вже обмежують газові потоки з країни-окупантки. 

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