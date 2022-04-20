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У Польщі стався вибух на шахті, загинули щонайменше четверо

Під час рятувальної операції зник звʼязок з сімома пожежниками. 

У Польщі стався вибух на шахті, загинули щонайменше четверо
Фото: Agencja Gazeta

На сході Польщі вночі трапився вибух метану на шахті. За попередніми даними, загинули чотири людини, 19 отримали поранення. Ще семеро – вважаються зниклими. Про це пише Associated Press.

Вибух відбувся на глибині 1000 метрів на руднику Pniowek у Павловицях, яким управляє гірничодобувна компанія Jastrzebska Spola Weglowa.

За словами її предстаників, негайну рятувальну операцію довелося призупинити через вогонь. Контакт із сімома рятувальниками було втрачено. 

До місця трагедії вирушив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. 

Шахта "Пневек" на схожі Польщі є одним із найбільших запасів вугілля в країні. Річний видобуток вугілля складає близько 5,16 мільйонів тонн. 

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