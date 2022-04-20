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У Німеччині виступають за укладення глобального пакту про продовольчу безпеку

Прикладом моделі, яка могла б забезпечити глобальну продовольчу безпеку, є ініціатива Covax.

У Німеччині виступають за укладення глобального пакту про продовольчу безпеку
Фото: EPA/UPG

Міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце виступає за укладення глобального пакту про продовольчу безпеку на тлі війни Росії проти України. Про це вона повідомила виданням медіагрупи Funke, зазначивши, що просуватиме ідею координації зусиль для боротьби з продовольчою кризою на весняних засіданнях Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні, передає DW.

Вона вважає, що прикладом моделі, яка могла б забезпечити глобальну продовольчу безпеку, є ініціатива Covax, створена для справедливого розподілу вакцини проти коронавірусу у світі. 

Раніше виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (ООН) Девід Бізлі заявив, що блокування південних портів України в Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності.

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