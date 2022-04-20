У Німеччині виступають за укладення глобального пакту про продовольчу безпеку

Прикладом моделі, яка могла б забезпечити глобальну продовольчу безпеку, є ініціатива Covax.

Міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце виступає за укладення глобального пакту про продовольчу безпеку на тлі війни Росії проти України. Про це вона повідомила виданням медіагрупи Funke, зазначивши, що просуватиме ідею координації зусиль для боротьби з продовольчою кризою на весняних засіданнях Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні, передає DW.

Вона вважає, що прикладом моделі, яка могла б забезпечити глобальну продовольчу безпеку, є ініціатива Covax, створена для справедливого розподілу вакцини проти коронавірусу у світі.

Раніше виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (ООН) Девід Бізлі заявив, що блокування південних портів України в Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності.